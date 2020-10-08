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Haberler Aydın Aydınlı doktor korona virüse yenik düştü

Aydınlı doktor korona virüse yenik düştü

Aydınlı doktor korona virüse yenik düştü
Giriş Tarihi: 8.10.2020

AYDIN'DA diş hekimi olarak görev yapan Ahmet Özsoy, korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde diş hekimi olarak uzun yıllar görev yapan Özsoy, bir süre önce Antalya'ya taşındı. Antalya'da test sonucu pozitif çıkan Özsoy, hastanede tedavi altına alındı. Durumu ağırlaşan Özsoy, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olan Özsoy'un cenazesi Bozdoğan Mezarlığı'na defnedildi.

MEHMET KAVAS

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