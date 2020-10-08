Camın ardındaki sevgi

KOVİD-19'A yakalanan ve tedavisi evde devam eden Aydınlı sağlık çalışanı Elif Ceylan Kılıç, eşi ve kızıyla tedbir gereği cam arkasından görüşüyor. Pandemi döneminde çok dikkat etmesine rağmen hastalığa yakalandığını belirten Kılıç, "Virüs nedeniyle ailemle yan yana gelemiyorum. Eşim KOAH hastası ve çocukların rahatsızlıkları var. Bu sebeple 9 aydır evde oda, yatak ve tabak başta olmak üzere her şeyi ayırdım. Korona virüsün şakası yok." diyerek herkesi kurallara uymaya davet etti.

İHSAN KARATAŞ