Azerbaycan - Ermenistan arasındaki ateşkes başladı!

Son dakika haberine göre; Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki 12 saatlik ateşkes başladı. İki ülke ateşkes süresince esirleri ve cenazeleri teslim edecek.

Ateşkes kararı, Moskova'da yapılan zirveden çıkmıştı. Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'ı ise, Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan temsil etmişti.

Zirve sonrası, ateşkes bildirisini Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov okumuştu.

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