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Haberler Aydın Azerbaycan - Ermenistan arasındaki ateşkes başladı!

- arasındaki başladı!

Son dakika haberi: ile arasındaki 12 saatlik insani başladı. İki ülke 'da dışişleri bakanları düzeyinde bir araya gelmiş, anlaşmaya varmıştı. Bildiriyi okumuştu.

Azerbaycan - Ermenistan arasındaki ateşkes başladı!

10.10.2020, 11:07 Güncelleme Tarihi: 10.10.2020,11:18

Son dakika haberine göre; Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki 12 saatlik ateşkes başladı. İki ülke ateşkes süresince esirleri ve cenazeleri teslim edecek.

Ateşkes kararı, Moskova'da yapılan zirveden çıkmıştı. Azerbaycan'ın Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Ermenistan'ı ise, Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan temsil etmişti.

Zirve sonrası, ateşkes bildirisini Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov okumuştu.

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