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Haberler Aydın Aynı ATM’de yine kart kopyalama cihazı çıktı

Aynı ’de yine kart kopyalama cihazı çıktı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde bulunan bir ’de 10 günde ikinci kez kart kopyalama cihazı tespit edildi. Şüpheli, suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Aynı ATM’de yine kart kopyalama cihazı çıktı

11.10.2020, 13:06

Olay, 08.30 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi Kuşadası otogarı karşısında özel bir bankaya ait ATM'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir kişinin ATM'ye kart kopyalama cihazı koyduğu ihbarını alan Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro ekipleri harekete geçti. Uzun süren fiziki takip sonucu polis ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Yapılan kimlik kontrolünde şüphelinin O.K. olduğu ve İstanbul'da ikamet ettiği öğrenildi. Yapılan üst aramasında ise şüphelinin çantasında kart kopyalama aparatı tespit edildi. 1 Ekim tarihinde de yine aynı ATM'de kart kopyalama cihazı tespit edilmişti. Polis ekipleri O.K. hakkında yasal işlem başlattı.

İHA

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