  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Bu çocuklar park istiyor

Bu çocuklar park istiyor

Bu çocuklar park istiyor
Giriş Tarihi: 11.10.2020

AYDIN'IN Didim ilçesi 1381 sokakta yaşayan çocuklar, rahatça oynayabilecekleri bir park istiyor. Efeler Mahallesi'nde uzun yıllardır boş duran arsada toplanan çocuklar, yetkililerden mahallelerine bir park yapılmasını talep ettiler. Çocuklarının oynayacakları bir park olmaması nedeniyle, boş arazide toz toprak içinde oynadıklarını söyleyen mahalleliler de, yıllardır bir parka kavuşmanın özlemi içerisinde olduklarını ifade etti. Belediye yetkililerine bir çok kez sorunlarını ilettiklerini de dile getiren vatandaşlar, "Bu boş alana park yapılmasını istiyoruz. Arazinin bakımsız görüntüsü de ilçemize yakışmıyor" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bu çocuklar park istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA