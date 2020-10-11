Bu çocuklar park istiyor

AYDIN'IN Didim ilçesi 1381 sokakta yaşayan çocuklar, rahatça oynayabilecekleri bir park istiyor. Efeler Mahallesi'nde uzun yıllardır boş duran arsada toplanan çocuklar, yetkililerden mahallelerine bir park yapılmasını talep ettiler. Çocuklarının oynayacakları bir park olmaması nedeniyle, boş arazide toz toprak içinde oynadıklarını söyleyen mahalleliler de, yıllardır bir parka kavuşmanın özlemi içerisinde olduklarını ifade etti. Belediye yetkililerine bir çok kez sorunlarını ilettiklerini de dile getiren vatandaşlar, "Bu boş alana park yapılmasını istiyoruz. Arazinin bakımsız görüntüsü de ilçemize yakışmıyor" diye konuştu.