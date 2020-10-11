Kuşadası'nda yazdan kalma günler! Sahiller doldu

Türkiye'nin büyük bölümünde görülen soğuk ve yağmurlu havanın aksine, Kuşadası'nda ekim ayında yazdan kalma günler yaşanıyor. Sıcaklığın 28 derece olarak ölçüldüğü ilçede, güneşli havayı fırsat bilenler deniz kenarı, yürüyüş yolları ve parklara akın etti. Sahildeki kafeteryaları dolduranlar deniz manzarası eşliğinde içeceklerini yudumladı. Güzel havayı, olta balıkçılığı yapanlar da kaçırmadı.





Deniz suyu sıcaklığının 26 derece olarak ölçüldüğü Kuşadası'nda, yabancı turistler ise tercihlerini denize girip, güneşlenmekten yana kullandı. İlçede tatil yapan orta yaş ve üzerindeki ziyaretçiler şezlonglarda güneşlenip, kitap okudu. Bazı turistler de su sporları yaptı. Kumsalda oynayan çocuklar da renkli görüntüler oluşturdu.





Tur teknelerinin de çalıştığı ilçede, deniz turuna çıkan tatilciler, Kuşadası kıyılarının güzelliğini keşfetti. Kuşadası Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, ilçede sıcak ve güneşli havanın 15 Ekim perşembe gününe kadar devam edeceğini bildirdi.