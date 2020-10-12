Tavan lifti desteği engellerini kaldırdı

Aydın'da kas ve omurga hastalığı nedeniyle yatağa bağımlı yaşayan 26 yaşındaki ikiz kardeşler Emre ve Barış Gümüş'e, İngiltere'de yaşayan gurbetçi Cebrail çiçek umut oldu. Daha önce ikizlerin dışarıya çıkabilmeleri için evin balkonuna asansör yaptıran Çiçek, son olarak yataktan kalkarken ve banyoya giderken rahatça hareket edebilmeleri için tavan lifti yaptırdı. Evlerine yaptırılan asansör sayesinde, balkondan rahatça dışarı çıkabilen iki kardeş, tavan lifti sayesinde evin içinde çok fazla yardıma ihtiyaç duymadan bazı ihtiyaçlarını giderebilmeye başladı.



'ANNEMİZ ARTIK YORULMAYACAK

4 yaşındayken 'Duchenne Musküler Distrofi' hastalığına yakalanan ikizler, "Annemiz bizi yataklarımıza yatırıp kaldırırken çok yoruluyordu. Tavan lifti sayesinde, banyoya kadar tekerlekli sandalye ile gidiyoruz. Sonrasında lift yardımıyla ayağa kalkıp, işimizi halledebiliyoruz" dediler.

KAZIM YÖRÜKCE