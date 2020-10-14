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Haberler Aydın Aydın'da kayıp olarak aranan emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı

'da kayıp olarak aranan emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı

'ın Didim ilçesinde 'den bu yana kayıp olarak aranan emekli hemşire Hatice Tusu'nun öldürüldüğü belirlendi. Cenaze, otopsi için İzmir Kurumu'na götürüldü.

Aydın'da kayıp olarak aranan emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı

AA

14.10.2020, 16:14 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020,17:01

Alınan bilgiye göre, Hatice Tusu'ndan (50) haber alamayan yakınları, 11 Ekim'de kayıp başvurusunda bulundu. Soruşturma başlatan ekipler, Tusu ile son görüşen kişinin arkadaşı S.A. olduğunu tespit etti.



Gözaltına alınan S.A, kadını öldürdüğünü ve cesedi Hisar Mahallesi'nde arıtma tesisinin bulunduğu bölgede bataklık alana attığını itiraf etti. Ekiplerin yaptığı aramada, bataklık alanda cesede ulaşıldı.

Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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