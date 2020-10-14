Alınan bilgiye göre, Hatice Tusu'ndan (50) haber alamayan yakınları, 11 Ekim'de kayıp başvurusunda bulundu. Soruşturma başlatan ekipler, Tusu ile son görüşen kişinin arkadaşı S.A. olduğunu tespit etti.
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Gözaltına alınan S.A, kadını öldürdüğünü ve cesedi Hisar Mahallesi'nde arıtma tesisinin bulunduğu bölgede bataklık alana attığını itiraf etti. Ekiplerin yaptığı aramada, bataklık alanda cesede ulaşıldı.
Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Aydın'da kayıp olarak aranan emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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