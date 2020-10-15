Müge Anlı'da aranıyordu! Hatice Tusu'nun cansız bedeni Didim'de korkunç halde bulundu

Hatice Tusu, 10 Ekim'de Aydın'ın Didim ilçesinde kayboldu. Hemşire olan Hatice Tusu'nun hayatından endişe eden yakınları ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında dehşete düşüren iddialarda bulundu. Olayın faili olarak ise Suat A. gösterildi.

Emekli bir bankacı olan 58 yaşındaki Suat A, Didim'in Efeler mahallesinde yaşayan 2 çocuk annesi emekli hemşire Hatice Tusu ile aşk yaşıyordu. İkilinin arasında neler yaşandığı henüz bilinmiyor ancak Suat A., Hatice Tusu'yu katlettiğini itiraf etti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Aydın'ın Didim ilçesi Efeler Mahallesi'nde yaşayan emekli hemşire Hatice Tusu, 10 Ekim gecesi evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kayıp kadını aramak için kardeşi Müge Anlı'nın canlı yayınına katıldı. 50 yaşındaki Hatice Tusu'dan kötü haber geldi. Emekli hemşirenin öldürüldüğü ortaya çıktı.

Didim'in Efeler Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi emekli hemşire Hatice Tusu'yu arayan Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda güvenlik kamerasını mercek altına aldı. Tusu'yu tanıyanların da ifadesine başvuran Didim polisi, Tusu'nun son görüldüğü erkek arkadaşı emekli bankacı olan Suat A.'yı (58) Denizli Sitesi mevkiinde bulunan bir kafeteryada yakaladı. Gözaltına alınan emekli hemşirenin katil zanlısı, Suat A., sorgusunda cinayeti itiraf etti.

Cinayet zanlısı Suat A.'nın Hatice Tusu ile 3 yıldır sevgili olduklarını ve geçen hafta Tusu'nun kendisine ayrılmak istediğini bildirdiğini, aralarında çıkan tartışma sonrasında Tusu'yu boğarak öldürdüğünü, cansız bedenini ise Hisar Mahallesi'ndeki arıtma tesisi yakınındaki makilik alanda bulunan bataklığa gömdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

CESEDİ KORKUNÇ HALDE BULUNDU

Zanlının itiraflarından yola çıkan polis ekipleri, talihsiz kadının cansız bedenine ulaştı. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi de sevk edilirken; Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından kadının cansız bedeni, itfaiye ekiplerince toprak altından çıkartıldı. Talihsiz hemşirenin cenazesi, otopsi için Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cinayeti itiraf eden Suat A. ise emniyetteki sorgusunun ardından Didim Adliyesine çıkartıldı. Zanlı, cinayetle ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Hatice Hemşire’yi sevgilisi öldürmüş