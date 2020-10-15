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Haberler Aydın Taksici ile kadın müşteri birbirine girdi, ayıran polis oldu

ile kadın müşteri birbirine girdi, ayıran polis oldu

Son dakika... 'ın ilçesinde ile kadın müşterisi arasındaki ilginç tartışma araya polisin girmesiyle son buldu. Polisin araya girmesiyle iki taraf da sakinleşerek, birbirlerinden şikayetçi olmadan olay yerinden ayrıldı.

Taksici ile kadın müşteri birbirine girdi, ayıran polis oldu

15.10.2020, 10:32

Son dakika... Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Selçuk ilçesinden Aydın'ın Kuşadası ilçesine gelen bir taksici ile kadın müşterisi arasında Kuşadası Alacamescit Mahallesi Zafer Sokak'ta saat 20.00 sıralarında tartışma çıktı.

Taksici, kadın müşterisi ile Kuşadası'na gelmek üzere 130 lira karşılığında anlaştıklarını ancak belirtilen adrese geldiklerinde müşterinin, "Taksi ücretini Selçuk'ta verdiğim adresten al" dediğini ileri sürdü. Kadın müşteri ise taksi şoförünün kendisini tartakladığını, darp ettiğini iddia ederek, "Beni neden dövdün? Bana neden vurdun" diye ağlamaya başladı.

Taksici ile kadın müşterisi arasındaki sözlü tartışmanın büyümesi üzerine çevre sakinlerinin haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri geldi. Polisin araya girmesiyle iki taraf da sakinleşerek, birbirlerinden şikayetçi olmadan olay yerinden ayrıldı.

İHA

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