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Haberler Aydın Çobanlar buldu, hemen polise haber verdi! Aydın-Muğla yolunda korkunç olay

Çobanlar buldu, hemen polise haber verdi! - yolunda korkunç olay

Son dakika... - karayolu mevkiinde koyun otlatan çobanlar suda kadın cesedi buldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Çobanlar buldu, hemen polise haber verdi! Aydın-Muğla yolunda korkunç olay

16.10.2020, 15:18 Güncelleme Tarihi: 16.10.2020,15:18

Son dakika... Olay, Aydın-Muğla Karayolu üzerindeki Büyük Menderes Köprüsü'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede koyun otlatan çobanlar Büyük Menderes Nehri'nde su üzerinde hareketsiz yatan bir kişi olduğunu fark etti.

Çobanlar durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sudan çıkarılan kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemede ölü bulunan kişinin 79 yaşındaki Servet Öztürk olduğu belirlenirken, yaşlı kadının ölümünün intihar mı, yoksa kaza mı olduğu yapılacak olan incelemenin ardından belli olacağı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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