Katili hep oradaydı!

Aydın'da müzik korosunda tanıştığı sevgilisi Suat Aksoy tarafından katledilen emekli hemşire Hatice Tusu cinayetinin detayları ortaya çıktı. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu cinayeti işlediği evinde yakalanan Aksoy ifadesinde, "Ben ona delileler gibi aşıktım, ayrılmak isteyince çılgına döndüm ve öldürdüm. Pişmanım" dediği öğrenildi.



10 EKİM'DE KAYBOLDU

Didim'in Efeler Mahallesi'nde yaşayan emekli hemşire Hatice Tusu, 10 Ekim günü kayıplara karıştı. Eve gelmemesi üzerine ailesi, 50 yaşındaki Tusu hakkında polis ekiplerine kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin ihbarı üzerine kayıp olan iki çocuk annesi Tusu'nun bulunması için polis ekipleri çalışma başlattı.





EVİNDE YAKALANDI

Arama çalışmaları sonucunda evin iki sokak altında Tusu'nun arabası bulundu. Araçta inceleme yapan polis ekipleri, arabanın torpidosunda Tusu'nun cep telefonu ile aracın anahtarını buldu. Olayla ilgili çalışmalarını hızlandıran polis ekipleri, bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerasını inceledi. Polis ekipleri, Tusu'nun cep telefonu ile sosyal medya hesaplarında incelemeler yaptı. Tusu'nun Suat Aksoy ile arkadaşlığını öğrenen polis ekipleri, Aksoy'un yaşadığı evi tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına alan polis ekipleri, Aksoy'u evinde yakalayarak gözaltına aldı.





ARAÇTA KAN İZLERİ VARDI

Aksoy'un kendisine ait araçta detaylı inceleme yapan polis ekipleri aracın arka koltuğunda kan izlerini tespit etti. Güvenlik kameralarının incelenmesi ve kan izlerinin bulunmasının ardından Aksoy, cinayeti itiraf etti. Cinayetin yaşandığı dehşet evini görüntüleyen Yeni Asır, katil zanlısı Aksoy'un da emniyetteki ifadelerine ulaştı. Cinayeti itiraf eden Aksoy, ifadesinde cinayeti tüm ayrıntılarıyla anlattı.



'ÖLDÜRDÜGÜM İÇİN PİSMANIM'

İFADESİNDE Hatice Tusu ile ilçede kurulan bir sanat derneğinin koro çalışmasında üç yıl önce tanıştığını anlatan Aksoy, "Üç yıla yakın bir arkadaşlığımız vardı. Olayın meydana geldiği 10 Ekim gecesi ise Hatice Tusu çat kapı benim evime geldi. O gece biraz da alkolüydüm. Benden ayrılmak istediğini söyledi. Tartışmanın sonucunda boğazını sıktım. Burnundan kan gelince korktum, bıraktığım da yere düştü. Hisar Mahallesi'ndeki Arıtma Tesisi yakınındaki makilik alanda bulunan bataklığa Tusu'yu gömdüm ve tekrar evime geldim. Öldürdüğüm için çok pişmanım, çok üzgünüm" dedi.





DEHSET EVINI YENI ASIR GÖRÜNTÜLEDI

Vahşi olayın gerçekleştiği Efeler Mahallesi 1409 Sokak'taki apartmanındaki evi Yeni Asır görüntüledi. Ülke gündemine oturan cinayetin yaşandığı Aksoy'un evi, adeta sessizliğe büründü.



Hüseyin ÇALIŞKAN