Yaşlı adamı diri diri gömerek öldürmüş

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde çiftçi Rifat Özcan'ın (70) canlı canlı gömülerek öldürüldüğü cinayette tek sanık olan Kazım Tekeli (70) 'müebbet' hapis cezası aldı. Karardan memnun olmayan Özcan'ın ailesi, davayı önce İstinaf Mahkemesi'ne, reddedilmesi üzerine de Yargıtay'a taşıdı. Cinayette birden fazla kişinin bulunduğunu düşündüklerini belirten Özcan'ın yakınları, o yaştaki bir kişinin cinayeti tek başına ve 15 dakikada işleyemeyeceğini öne sürdü.