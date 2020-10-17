Ablasının katiline ‘katil’ diyen avukata ceza yok

ABLASINI öldürdükten sonra intihar eden eniştesinden 'katil' diye bahsedince eniştesinin kızları tarafından mahkemeye verilen ve 2 yıl hapis cezası istenen Marmarisli kadın avukat Arzu Alper'e ceza verilmedi. Kadın polis Hatice Alper Kavalcı (38) ile eşi Cevdet Kavalcı (65) Aydın Didim'deki evlerinde 20 Aralık 2014'te ölü olarak bulundu. Her ikisinin de ikinci evlilikleri olan çiftin evinden toplanan deliller, Cevdet Kavalcı'nın, Hatice Alper Kavalcı'yı eşine ait ruhsatlı tabancayla öldürdükten sonra canına kıydığını ortaya çıkardı. Bunun üzerine Hatice Alper Kavalcı'nın Marmaris'teki kız kardeşi avukat Arzu Alper, sosyal medya hesabından 11 Şubat 2016'da 'Katilsin Cevdet Kavalcı' sözlerini paylaştı. Kavalcı'nın ilk eşinden olan kızları Canan ve Candan Kavalcı, 'Kişinin hatırasına hakaret' gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. 10. Asliye Ceza Mahkemesi ise cinayet ispat edildiği için ceza verilmemesine hükmetti.

ADEM ÜLKER