Her şey 3 kilo incirle başladı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, 10 yıl önce 3 kilo kuru incirle meyve kurutma işine başlayan Yasemin Korkut (37), şimdi günde 1,5 ton kuru meyve ve sebze işleyen tesisin sahibi oldu. 18 çeşit meyve ve 2 çeşit sebze kurutan Korkut, pandemi döneminde talebe yetişmekte güçlük çektiklerini belirtip, tesisi büyütmek için harekete geçtiklerini söyledi.

GELENEKSEL YÖNTEMLER

Yasemin Korkut, 16 yıl önce evlenip, eşinin memleketi Antalya'ya yerleşti. Ancak çocukluğunun geçtiği incir bahçelerinin hasretini çeken Korkut, 6 yıl sonra memleketi Aydın'a döndü. Bahçelerinde yetiştirdiği incirleri geleneksel yöntemlerle kurutup paketleyerek satmaya başladı.

10 KADINA İSTİHDAM

Meyve kurutma işini 10 yılda büyüten Korkut, 200 metrekaresi kapalı 400 metrekare alanda KOSGEB'den aldığı 100 bin TL'lik destekle meyve kurutma kabini kurdu. Tesisinde 10 kadını istihdam eden Korkut, kuruttuğu meyvelere incirin yanında cennet hurması, mandalina, portakal, armut, üzüm, elma, muz, ananas, çilek, dut ve limon gibi 18 çeşit meyvenin yanı sıra sebzelerden biber ve patlıcanı da ekledi. Tesiste incir ve cennet hurması cipsi de üreten Korkut, kuruttukları meyve ve sebzeleri kargo ile 81 ilin yanı sıra talebe göre yurt dışına da gönderiyor. Günlük 1,5 ton meyve kuruttuklarını belirten Yasemin Korkut, pandemi döneminde kuru meyveye yoğun bir talebin ortaya çıktığına dikkati çekip, "Talebi karşılayamaz duruma geldik. Bu nedenle ikinci hatta üçüncü kurutma kabinlerini yapmak için 9 milyon TL bütçeli bir proje hazırlayıp, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) başvurduk. Sonucu heyecanla bekliyoruz" diye konuştu.

YÜZDE 70'İ AYDIN'DAN

Kuruttukları meyvelerin yüzde 70'ini Aydın ve yöresinden seçtiklerini belirten Korkut, "Aklınıza gelecek her türlü meyveyi kurutabiliyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz ürünlerin dışındakileri doğrudan birinci el olarak üreticiden alıyoruz. Her meyvenin kuruma oranı ve saati aynı değil. Bu nedenle kuruttuğumuz ürünlerin kalitesi için buna özen göstermemiz gerekiyor. Kuruttuğumuz meyveler 100 gram ile 500 gramlık paketler halinde satılıyor. Her meyve kurusunun ambalajı ve gramajı farklı. Bu nedenle satış fiyatlarımız 20 lira ile 50 lira arasında değişiyor" dedi.