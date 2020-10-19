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'da kan donduran olay! İnşaat kazısında bulundu

'ın Nazilli ilçesinde bir inşaat kazısı esnasında bulundu. Kemik ve kafatası, incelemenin ardından kriminal polis laboratuvarına gönderilecek.

Aydın'da kan donduran olay! İnşaat kazısında insan kemikleri bulundu

AA

19.10.2020, 15:52 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020,16:08

Alınan bilgiye göre, Yeşil Mahalle'deki bir inşaatta çalışma yapan işçiler, kazı esnasında toprağa gömülü poşet içerisinde kemik ve kafatasına rastladı. Bunun üzerine işçiler, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis sevk edildi.

Kazının olduğu alanda çalışma yapan olay yeri inceleme ekipleri, kafatası ve kemiklerin insana ait olduğunu tespit etti.

Kemik ve kafatası, incelemenin ardından kriminal polis laboratuvarına gönderilecek.

Çobanlar buldu, hemen polise haber verdi! Aydın-Muğla yolunda korkunç olay Kafatası bulunmuştu, aynı bölgede bir de kemik parçası ortaya çıktı

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