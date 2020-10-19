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Haberler Aydın Aydın'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden uyuşturucu madde çıktı

'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden çıktı

Son dakika... 'ın Çine ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde ele geçirdi. Otomobil sürücüsü M.D, gözaltına alındı.

Aydın'da kovalamaca sonucu durdurulan otomobilden uyuşturucu madde çıktı

AA

19.10.2020, 09:00

Aydın'ın Çine ilçesinde kovalamaca sonucu durdurulan otomobilde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçede devriye görevi yapan polis ekipleri, Adnan Menderes Bulvarında seyir halindeki 20 SH 238 plakalı otomobilden şüphelenerek durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan otomobil, kovalamaca sonucu Kahraman Mahallesi yakınlarında durduruldu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada 48 gram esrar ile 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü M.D, gözaltına alındı.

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