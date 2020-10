Aydın'da 20 yaşındaki Ayşe K, halasının eşi B.K. (39) ve kardeşi tarafından kaçırılarak darp edildi. Genç kız polis ekipleri tarafından kurtarılırken B.K. ve kardeşi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Davayı geri çekmesi için tehditler aldığını belirten Ayşe K. "Bu iki kişi, benim hayatımı elimden almaya çalıştılar. Bunlar serbest kalırsa ben öleceğim. Ölmek değil, yaşamak istiyorum" diyerek yetkililerden yardım istedi.

POLİS EKİPLERİ PEŞİNE DÜŞTÜ

Kuyucak'ın Başaran Mahallesi'nde yaşayan Ayşe K'nin hayatı geçen Mayıs ayında kabusa döndü. Halasının 39 yaşındaki eşi B.K. ve kardeşi A.K (35), Ayşe K'yi çeşitli bahanelerle otomobillerine bindirerek kaçırdı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, dur ihtarına uymayan otomobilin peşine düştü.

AYLAR SONRA TESLİM OLDU

B.K. ve Ayşe K'yi bırakıp otomobille kaçan A.K. polis ekipleri tarafından yakalandı. Ayşe K. polis ekipleri tarafından bitkin halde bulunurken B.K. ise aylar sonra teslim oldu. B.K. ve kardeşi A.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'ADIMI VERİRSEN ÖLDÜRÜRÜM'

B.K. ve A.K'nin en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Ayşe K. "Beni kaçırdılar, yerlerde sürüdüler, darp ettiler. 'Benim ismimi verirsen seni öldürürüm' diye tehdit ettiler. Kafama silahı dayadı, 'Buradan kurtulduktan sonra eğer benim ismimi verirsen, cezaevine girdikten sonra kaçarım. Seni tekrar kaçırırım ve kaçırmakla kalmam, seni öldürürüm' dedi. Polis ekipleri ve vatandaşlar tarafından ölmekten kurtarıldım" diye konuştu.

PARA BİLE TEKLİF ETTİLER

B.K'nin ailesinin kendisine davadan vazgeçmesi için sürekli tehdit ettiğini ve para teklifinde bulunduklarını söyleyen Ayşe K. "B.K ve A.K. benim hayatımı elimden almaya çalıştı. Ölecektim, bunlar serbest kalırsa ben öleceğim. Ölmekten korkuyorum. Bu iki kişinin yakınlarından her gün tehdit alıyorum. Davamı geri çekmem için bana para bile teklif ediyorlar. Her an her şey olabilir. Ben ölmek istemiyorum" dedi.



'ÖZGÜRLÜGÜMÜ GERİ İSTİYORUM'

"HER gün duyduğumuz kadın cinayetlerinden biri olmak istemiyorum" diyen Ayşe K, "Şu an ikisi de cezaevinde ama tutuksuz yargılanırlarsa, tekrardan bunu yapacaklar. Bana özgürlüğümü geri verin. Ben artık özgürce yaşamak istiyorum. Kapımı, penceremi açmak istiyorum. Bu gibi insanlar cezaevlerine atılsın, cezalarını çeksin ki artık kadına verilen değer anlaşılsın" şeklinde konuştu.

