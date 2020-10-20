Çine’de 6 mahalle DSİ’nin köprüsüyle çayı geçecek

Aydın'ın Çine ilçesinde 6 mahallenin ulaşımını sağlayacak köprü tamamlandı. Devlet Su İşleri tarafından Karpuzlu Çayı üzerine inşa edilen köprü, önümüzdeki günlerde hizmete açılacak. 7 milyon 700 bin liraya mal olan köprüde AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş ve DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter incelemelerde bulundu. Savaş, köprünün vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. Yeni yapılan köprünün ilçede yaşanan ulaşım sorununu çözeceğini ifade eden Mustafa Savaş, "Köprü, 52 metre uzunluğunda 6.5 metre yüksekliğinde ve 8 metre genişliğinde. Yapılan ve yapılacak köprüler, Çine'mizde Kabataş, Yörükler, Doğanyurt, Esentepe, Gökyaka ve Saraçlar mahallelerindeki hemşerilerimizin ulaşım sorununa son verecek. İlimize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.