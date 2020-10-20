Sahte içki can almaya devam ediyor

İzmir'de, üç gün önce metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvuran Hayrettin K. (68), yoğun bakımdaki yaşam mücadelesine yenik düştü. Kentte ölenlerin sayısı 25'e yükseldi.

AYDIN'DA DÖRT ÖLÜM

Aydın'ın Efeler ilçesinde, birlikte alkol alan 48 yaşındaki Ahmet Güngör ile 61 yaşındaki Mehmet Gülana, kaldırıldıkları hastanede tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı. Didim'de ise demir doğrama işi yapan Barbaros Göksan, iddiaya göre önceki akşam sahte alkol içti. Sabah işe giden Göksan, rahatsızlanarak Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da İzmir'e sevk edilen Göksan, hastanede yaşamını yitirdi. Nazilli'de de geçtiğimiz hafta sahte alkol tükettikten sonra görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvuran 62 yaşındaki Osman Özden, bir hafta süren yaşam mücadelesini dün kaybetti. Osman Özden, gözyaşları arasında toprağa verildi.



ZEHİR TACİRLERİNE GEÇİT VERİLMEDİ

SAHTE içki nedeniyle ölümlerin artması nedeniyle ülke çapında gerçekleştirilen operasyonlara hız kesmeden devam edildi. Aydın Nazilli'de, KOM Grup Amirliği ekiplerince kaçak içki satışı yaptığı tespit edilen G.B. ve R.E. isimli şahıslara ait iş yerlerine operasyon düzenlendi. Şahısların iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda 69 litre etil alkol, 12 litre kurma rakı ve viski ile alkollü içki yapımında kullanılan toplam 44 adet viski ve votka likitinin yanı sıra anason yağı da ele geçirildi.

İHSAN KARATAŞ

İzmir’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 25’e yükseldi

Sahte içkiye bir kurban daha! Kötü haber bu kez Aydın'dan geldi