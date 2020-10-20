Yanlış tedavi kolundan ediyordu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde düşerek sağ kolunu ve bileğini kıran 69 yaşındaki Besime Erdoğan, tedavi için Nazilli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede kendisini muayene eden Ortapedi Doktoru Gökhan Özdemir, çekilen röntgen filminde Besime teyzenin dirseğindeki kırığı görmedi ve sadece kolunu alçıya aldı.

SON ANDA KURTARILDI

Besime Erdoğan'ın ağrıları uzun süre geçmeyince gerçek ortaya çıktı. Dr. Gökhan Özdemir'in, yaşlı kadının kolundaki diğer kırıkları röntgende fark etmemesi sonucu tedavi etmediği anlaşıldı. Saatler süren ameliyat sonrası kolu kesilmekten son anda kurtarılan Besime teyze, dirseğindeki diğer kırığı unutup tedavi yapmayan Dr. Özdemir hakkında şikayetçi oldu. Besime Teyze'nin avukatı Öykü Su Güler, "Müvekkilim hala kolunu kullanamıyor. Yaşam kalitesi tamamen düştü. Gerekli şikayetleri yaptık. Şu an mahkeme sürecini bekliyoruz" dedi.





FATİH ŞENDİL (ÖZEL)