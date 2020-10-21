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Haberler Aydın Çok sayıda balık telef oldu! Tarım İl Müdürlüğü harekete geçti

Çok sayıda balık telef oldu! İl Müdürlüğü harekete geçti

Aydın’ın Germencik ilçesi ’nden geçen sulama kanalında yüzlerce balık telef oldu. Vatandaşlar, olayın her yıl sulama sezonu sona erip barajlardan su salımı durduğunda yaşandığını belirttiler.

Çok sayıda balık telef oldu! Tarım İl Müdürlüğü harekete geçti

21.10.2020, 13:44

Aydın'da tarım arazilerinin sulanma sezonunun sona ermesi ile birlikte suları kesilen kanallarda çok sayıda balık telef oldu. Özellikle daldı-çıktıların olduğu bölgelerde yaşanan balık ölümleri dikkat çekerken, en fazla balık ölümünün Germencik Turanlar Mahallesi'nde yaşandığı belirtildi.

Büyük Menderes Ovası'nda kış mevsimine girilip tarım alanlarında sulama faaliyetinin sona ermesi ile barajlardan su salımı durduruldu. Kanallardaki suların çekilmesi ile birlikte kanallarda çok sayıda balık toplu olarak telef oldu.

Konuyla ilgili Tarım İl Müdürlüğü ekipleri inceleme başlatırken toplu balık ölümlerinin su seviyesi düşen kanallardaki oksijenin düşmesi sonucu yaşandığı belirtildi.

İHA

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