Otomobilinde ölü bulundu

Türkiye'de büyük bir su dağıtım şirketinin Ege Bölge Bayisi sorumlusu 43 yaşındaki evli ve iki çocuk babası Mustafa Odabaş, İzmir'de aracının içinde ölü halde bulundu.

VÜCUDUNDA YARA YOK

Bankaya gidiyorum diyerek işyerinden ayrılan ve saatler sonra polis tarafından bulunan Odabaş'ın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi. Odabaş'ın vücudunda her hangi bir kurşun, yara ya da darp izine rastlanmadığı bildirildi. Şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlatıldı. Olay Karabağlar Yeşilyurt'ta, 235 sokakta yaşandı. Sokak içinde park halindeki bir otomobilde bir kişinin uzun süre hareketsiz durduğunu fark eden vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar sonrası olay yerine giden ekipler, sürücü koltuğundaki Mustafa Odabaş'ın öldüğünü belirledi.

OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

İki çocuk babası genç iş insanının bedeninde, kesici ve delici alet ya da kurşun yarası olmadığı tespit edildi. 'Banka şubesine gidiyorum' diyerek işyerinden ayrıldığı öğrenilen ve büyük bir su dağıtım şirketinin Ege Bölge Bayisi sorumlusu olduğu ortaya çıkan Mustafa Odabaş'ın cesedi, polis ve savcının tutanaklarının ardından, kesin ölüm sebebinin anlaşılması için otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fatih ŞENDİL