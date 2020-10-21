Rezidanstaki ölümün altından kadınlar çıktı

İstanbul Esenyurt'ta rezidansın 10'uncu katından düşerek ölen ve intihar ettiği sanılan Türkmenistanlı Kurban Makyarov'un (25), sevgilisi Dilmira Alimuradova (24) ve arkadaşı Soyave Admina (26) tarafından pencereden itilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Gözaltına alınan iki kadın, cinayetten tutuklandı.

10'UNCU KATTAN DÜŞTÜ

Cumhuriyet mahallesindeki rezidansın 10'uncu katındaki pencereden bir kişinin düştüğü, intihar etmiş olabileceği ihbarı üzerine sevk edilen Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yüksekten tek katlı marketin üzerine düşen Kurban Makyarov'un öldüğünü belirledi. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada, rezidanstaki dairenin bir günlüğüne Dilmira Alimuradova ile Soyave Admina tarafından kiralandığını belirledi. İfadeleri alınan kadınların çelişkili bilgiler vermesi üzerine soruşturmayı derinleştiren ekiplerin yeniden sorguladığı iki kadın, Makyarov'u planlayarak ve pencereden iterek öldürdüklerini itiraf etti. Katil zanlısı iki kadın, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemede cezaevine gönderildi.