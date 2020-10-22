Besiktaşlı Mithat’ın maça gitme hayali gerçekleşecek

Aydın'da 10 yaşındaki kas hastası Mithat Uslu'nun taraftarı olduğu Beşiktaş'ın maçını stadyumda izleme hayali gerçeğe dönüşecek. Mithat'ı evinde ziyaret eden Aydın Beşiktaşlılar Derneği, Mithat'ı Beşiktaş maçına götüreceklerinin sözünü verdi.

ATKI VE TİŞORT HEDİYESİ

Germencik'in Dağyeniköy mahallesinde yaşayan küçük Mithat, iki yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu kas hastalığına yakalandı. Rahatsızlığına rağmen yaşama sevincini kaybetmeyen 10 yaşındaki Mithat'ın en büyük tutkusu takımı Beşiktaş'ın maçlarını izlemek. Mithat'ın takımını statta izleme hayalini ise Aydın Beşiktaşlılar Derneği gerçekleştirecek. Dernek Başkanı Taşkın Cerit, yönetim kurulu üyeleri Kadir Kavruk ve Bahri Kumral, evinde ziyaret ettikleri Mithat'a, Beşiktaş'ın atkı, tişört ve maskesini hediye etti. Mithat'ın en büyük hayalinin Beşiktaş'ı canlı izlemek olduğunu belirten Cerit, "Kardeşimizin isteğini öğrendiğimizde kendisini ziyaret ederek, hayalini gerçekleştirme konusunda söz verdik. Pandemi sonrasında ilk fırsatta Mithat'ı maça götüreceğiz" dedi.

MEHMET KAVAS