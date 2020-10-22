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Didim’de sahte alkol kullanan kadın hayatını kaybetti

'ın Didim ilçesinde sahte alkol alan kadın hayatını kaybederken birlikte alkol kullandığı iddia edilen erkek arkadaşının ise ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Didim’de sahte alkol kullanan kadın hayatını kaybetti

İHA

22.10.2020, 12:48

Olay, Altınkum Mahallesi Martı sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Didim'deki yakınlarına ziyarete gelen Hava Özırmak (42), iddiaya göre, arkadaşı Şevket Özgür Y. (48) ile birlikte evlerinde sahte alkol kullandı. Bir süre sonra rahatsızlanan Şevket Özgür Y., Didim Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Durumu ağırlaşan Şevket Özgür Y. Didim'deki tedavisinin ardından Aydın'a sevk edildi.

Olayın duyulmasının ardından eve giden emniyet güçleri Hava Özırmak'ı evde ölü buldu. Hava Özırmak'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıpa gönderilirken, Şevket Özgür Y.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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