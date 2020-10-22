Eski rektör Bircan serbest bırakıldı

AYDIN Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'e kurulan kumpas ve şantaj nedeniyle gözaltına alınan ADÜ eski Rektörü Prof. Dr. Cavit Bircan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Geçtiğimiz günlerde sosyal medyaya servis edilen uygunsuz görüntülerdeki kişinin Aldemir olduğu iddia edilmiş, iddiaları yalanlayan Aldemir ise suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine önceki gün gözaltına alınan eski Rektör Bircan, ifadesinin alınmasının ardından serbest kaldı.