Mesire alanı çöplüğe döndü

AYDIN'IN Nazilli ilçesindeki İsabeyli Mesire Alanı'nda piknikçilerin bıraktığı çöpler kirliliğe yol açtı. Hafta sonları ziyaretçi akınına uğrayan mesire alanı, son günlerde çöp ve otlardan adeta geçilmez hale geldi.

BELEDİYENİN İLGİSİZLİĞİ

BAKIMSIZLIK nedeniyle oluşan kötü manzaraya tepki gösteren vatandaşlar, alandaki temizlik çalışmalarının artırılması için Nazilli Belediyesi yetkililerine seslendi. Mesire alanına giden vatandaşların da çevreyi temiz bırakmamasını eleştiren duyarlı vatandaşlar, "Nazilli Belediyesi yaz sezonu boyunca düzenli çalışma yapmadı ve görüntü kirliliği oluştu. Nazilli'nin tek piknik yapılacak alanında belediye aylardır bakım yapmıyor. Bölgede çöp konteynerı olmadığından çöpler ortalık yerlere bırakılıyor. Otlar ise insan boyuna geldi. Belediye bir an önce bu çirkin manzarayı ortadan kaldırmalı" diyerek tepkilerini dile getirdi.



Fotoğraf: KAZIM YÖRÜKCE