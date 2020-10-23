  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Kuşadası'nda büyük ihmal! Dans partisi değil koronavirüs partisi

'nda büyük ihmal! partisi değil partisi

Aydın’ın ilçesinde, geçen 9 Ekim Cuma günü bir gece kulübünde düzenlenen partisine katılanlardan 4'ünde tespit edilmesi tepkilere neden olurken, Türkiye Dans Sporları Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Zeki Uyanık, “Bu tür etkinliklerin düzenlenmemesi için haziran ayından bu yana uyarılarda bulunmamıza rağmen bizi dinleyen olmadı” dedi.

Kuşadası'nda büyük ihmal! Dans partisi değil koronavirüs partisi

23.10.2020, 13:42 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020,13:44

Kuşadası'na bağlı Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki gece kulübünde, 9 Ekim Cuma günü 'Latin Müzik Gecesi' adıyla dans partisi düzenlendi. Partiye, Kuşadası'ndaki dans okullarında çalışan eğitmenler ile çok sayıda kursiyer katıldı. Geceye katılanlardan 4 kişinin daha sonra yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.



'SORUMSUZLUK ÖRNEĞİ'
Türkiye Dans Sporları Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Zeki Uyanık, duruma tepki göstererek, DHA muhabirine şunları söyledi:

"Bu tür etkinliklerin düzenlenmemesi için haziran ayından bu yana uyarılarda bulunmamıza rağmen bizi dinleyen olmadı. Ne yazık ki organizasyon sahibi bu konu hakkında bir paylaşımda bulunmayıp, konuyu biz okul sahibi ve antrenörlerden gizleyerek hepimizin hayatını riske atmıştır. Ayrıca organizasyona katılan kişiler arasında devlet okulu, kolej ve dershanelerden çalışan kişilerde bulunmaktadır. Virüse yakalanan arkadaşın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile konuyu öğrendik. Sorumluluk sahibi arkadaşımız gecede dans ettiği arkadaşlarını arayarak uyarıda bulunmuş. Kendisine sorumluluğundan dolayı teşekkür ederim. Bizim girişimlerimiz ile haberi olmayan arkadaşları da ulaşmaya çalıştık. Testleri pozitif çıkan arkadaşlara acil şifalar diliyorum. Organizasyona katılan arkadaşlarımızın da test yaptırımlarını tavsiye ediyoruz."

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuşadası'nda büyük ihmal! Dans partisi değil koronavirüs partisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA