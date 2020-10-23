El yapımı ölüm!

Olay, dün Didim ilçesi Altınkum Mahallesi'nde meydana geldi. 42 yaşındaki bir çocuk annesi Hava Özırmak, iki gün önce Didim'de bulunan akrabalarının yanına geldi. Özırmak arkadaşı Şevket Özgür Yıldıran ile birlikte evde yaptığı sahte alkolden içti.



BAYGIN BULUNDU

Evden ayrılan Yıldıran nefes almakta güçlük çekince Didim Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Özırmak ise yakınları tarafından evde baygın halde bulundu.





İZMİR'DE 30 OLDU

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Özırmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldıran'ın ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor. Öte yandan İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.