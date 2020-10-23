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Haberler Aydın El yapımı ölüm!

El yapımı ölüm!

'da evinde hazırladığı sahte alkolden zehirlenen hayatını kaybetti. 'de sigortacılık yapan Özırmak ile birlikte sahte alkol içen arkadaşı (48) ise hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

El yapımı ölüm!
Giriş Tarihi: 23.10.2020

Olay, dün Didim ilçesi Altınkum Mahallesi'nde meydana geldi. 42 yaşındaki bir çocuk annesi Hava Özırmak, iki gün önce Didim'de bulunan akrabalarının yanına geldi. Özırmak arkadaşı Şevket Özgür Yıldıran ile birlikte evde yaptığı sahte alkolden içti.

BAYGIN BULUNDU
Evden ayrılan Yıldıran nefes almakta güçlük çekince Didim Devlet Hastanesi'ne giderek tedavi altına alındı. Özırmak ise yakınları tarafından evde baygın halde bulundu.



İZMİR'DE 30 OLDU
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Özırmak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldıran'ın ise yoğun bakım ünitesindeki tedavisi devam ediyor. Öte yandan İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.

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