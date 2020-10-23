Gülcihan yaşam savaşını kazanacak

Kuşadası'nın Yeniköy Mahallesi'nde yaşayan Gülcihan Demir'e grip şikayetiyle başvurduğu hastanede lösemi teşhisi konuldu. Yaklaşık iki yıldır tedavi gören 8 yaşındaki Gülcihan, kemoterapi sürecinde çok sevdiği okulu ve arkadaşlarından ayrı kaldı. Tedavi nedeniyle saçları da dökülen Gülcihan'a ilk müjdeli haber Almanya'dan gelmişti. Ancak 27 yaşındaki bir erkekten nakil yapılan ilik, 8 ay sonra uyumsuz çıktı. İkinci müjde ise Türkiye'den geldi. İzmir Dr. Behçet Uz Hastanesi Çocuk Hemotolojisi ve Onkoloji Servisi Doç. Dr. Salih Gözmen tarafından yapılan operasyonla yüzde yüz uyumlu olan ilik başarılı bir şekilde nakledildi.

"ARKADAŞLARIMI ÖZLEDİM"

Nakilin ardından hastanede tedavisi devam eden ve sağlık durumu iyi olan Gülcihan, umut saçtı. Sağlığına kavuşacağı günü bekleyen Gülcihan, "Bu kez inanıyorum, bu ilik uyumlu çıkacak ve sağlığıma kavuşacağım. Ben bu hastalığı yeneceğim. Okulumu ve arkadaşlarımı özledim. Oyunlar oynamak istiyorum" dedi. Birçok hayali olduğunu da belirten Gülcihan, "En büyük hayallerimden bir tanesi de Aleyna Tilki ve Haluk Levent ile tanışmak. Kendilerini çok seviyorum. İnşallah sırasıyla bu hayallerime kavuşacağım" diye konuştu.





YENİ ASIR'A TESEKKÜR ETTILER

ZOR günler geçirdiğini ifade eden Gülcihan, "Bu süreçte bana en büyük destek verenlerin başında Yeni Asır geliyor. Yeni Asır sayesinde tuttuğum takım olan Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır ile görüntülü konuştum. O anları unutamam" dedi. Kızının sağlığına kavuşacağına inandığını kaydeden Sevgi Demir de, "Ben hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Destek veren Yeni Asır başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.





Mehmet KAVAS