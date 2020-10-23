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Haberler Aydın Kuşadası'nda sahte içki nedeniyle 1 kişi öldü

Kuşadası'nda nedeniyle 1 kişi öldü

Son dakika... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişi hayatını kaybetti. Umut A'nın cenazesi otopsi işlemleri için Kurumuna gönderildi.

Kuşadası'nda sahte içki nedeniyle 1 kişi öldü

AA

23.10.2020, 11:51

Kuşadası'nda yaşayan Umut A. (34 ), dün akşam evinde rahatsızlanınca yakınları tarafından Kuşadası Devlet Hastanesine getirildi.

İlk müdahalesi yapılan Umut A, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Metil alkolden zehirlendiği değerlendirilen Umut A. yoğun bakım servisindeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Umut A'nın cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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