O karı-koca tutuklandı

Müdür Murat Hacıfettahoğlu'nun pazarcı Bayram Tang ve eşi Kudret Tang tarafından bıçaklandığı anlar zabıta ekiplerinin kameralarınca kaydedildi.
MAHKEMELİK OLMUŞLARDI
Olay, önceki gün saat 12.30 sıralarında Çarşamba pazarında meydana geldi. Pazarcılık yapan Bayram Tang ve eşi Kudret Tang daha önceden seyyar olarak satış yapmalarına izin vermeyen Didim Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu ile kavga ederek mahkemelik oldu. Çarşamba pazarında Zabıta Müdürü ve zabıtalar denetim yaparken, izinsiz sergi açtıkları gerekçesiyle Tang çifti uyarıldı. Bunun üzerine çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinde Bayram Tang elindeki meyve bıçağı ile Hacıfattahoğlu'nu göğsünden bıçakladı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Olay sonrası Hacıfettahoğlu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Zabıta müdürünü bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan Bayram Tang polis tarafından kısa sürede yakalandı. Tang çifti çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
HÜSEYİN ÇALIŞKANSeyyar satıcı-zabıta kavgasında kan aktı
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