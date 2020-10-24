Dans partisi virüs saçtı

AYDIN'IN ilçesi Kuşadası'nda "Latin Müzik Gecesi" adı altında düzenlenen dans partisi, adeta Kovid 19 salgınına meydan okudu. Kadınlar Denizi Mahallesi'nde bir gece kulübünde izin alınmadan yapılan, sosyal mesafe ve hijyen kurallarının hiçe sayıldığı partide eğlenen 4 kişinin korona virüs testinin pozitif olduğu ortaya çıktı.

"HEPİMİZİ RİSKE ATTI"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Dans Sporları Federasyonu Aydın İl Temsilcisi Zeki Uyanık, "Yasak olmasına rağmen geceye katılan birkaç arkadaşın Kovid 19 testi pozitif çıktı. Arkadaşlar 14 gün karantinaya alındı" dedi. Organizasyon sahibinin herkesin hayatını riske attığını ifade eden Uyanık, "Ne yazık ki, organizasyon sahibi bu konu hakkında bir paylaşımda bulunmayıp, konuyu okul sahibi ve antrenörlerden gizleyerek hepimizin hayatını riske attı. Ayrıca organizasyona katılan kişiler arasında okullarda ve dershanelerde çalışan kişilerde bulunuyor. Virüse yakalanan arkadaşın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile öğrendik" diye konuştu.

İBRAHİM UZUN