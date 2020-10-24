Aydın'ın Nazilli ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.
Mescitli Mahallesi'nde ikamet eden Gülgün Parmaklı (43), ineklerinden süt sağmak için ahırda süt sağma makinesini çalıştırdı.
Bu sırada akıma kapılan Parmaklı, ağır yaralandı.
Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Korkunç şekilde can verdi! Ahırda ineklerini sağarken... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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