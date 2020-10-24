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Haberler Aydın Korkunç şekilde can verdi! Ahırda ineklerini sağarken...

Korkunç şekilde can verdi! Ahırda ineklerini sağarken...

'da korkunç bir olay yaşandı. ilçesinde ineklerinden süt sağmak için ahırda süt sağma makinesini çalıştıran kadın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Korkunç şekilde can verdi! Ahırda ineklerini sağarken...

AA

24.10.2020, 09:01 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020,09:04

Aydın'ın Nazilli ilçesinde elektrik akımına kapılan kadın hayatını kaybetti.

Mescitli Mahallesi'nde ikamet eden Gülgün Parmaklı (43), ineklerinden süt sağmak için ahırda süt sağma makinesini çalıştırdı.

Bu sırada akıma kapılan Parmaklı, ağır yaralandı.

Yakınlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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