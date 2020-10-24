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Korkunç şekilde can verdi! Ahırda ineklerini sağarken...

Aydın'da korkunç bir olay yaşandı. Nazilli ilçesinde ineklerinden süt sağmak için ahırda süt sağma makinesini çalıştıran kadın elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

AA 24.10.2020, 09:01 Güncelleme Tarihi: 24.10.2020,09:04