Ütüyle öldüren katıle ağırlaştırılmış müebbet

Aydın'da hırsızlık amacıyla evine girdiği eski patronu Ali Çetinkaya'yı (68) ütüyle kafasına vurarak öldüren Özal Acar (21), ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Çetinkaya'nın cenazesine de katılan Acar'a konut dokunulmazlığını ihlal ve hırsızlığa teşebbüs suçlarından da 4 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Olay dün İncirliova'nın İstiklal mahallesinde 7 Nisan 2019'da meydana geldi. Eşi İstanbul'a ziyarete giden Ali Çetinkaya, kız kardeşi tarafından elleri arkadan bağlanmış, yerde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, evinin her tarafı dağıtılan Çetinkaya'nın elleri bağlandıktan sonra başına ütüyle vurulduğunu, daha sonra yastıkla boğularak öldürüldüğünü belirledi.



KATİL KOMŞU ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda cinayeti Özal Acar'ın işlediği tespit edildi. Çetinkaya'nın yanında günlük yevmiyeyle çalışan ve cenaze törenine de katılan komşusu olan Acar, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Acar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti kararında, sanık Özal Acar'ın Ali Çetinkaya'nın evine hırsızlık için girdiğini, Çetinkaya'nın durumu fark etmesi üzerine ütüyle kafasına vurduğu yaşlı adamı yastıkla boğduğunu vurguladı. Mahkeme heyeti, sanığı 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.



KONUTA GİRİŞ AMACI

Ayrıca sanığın eve hırsızlık amacıyla girdiği ifade edilen kararda, olayın teşebbüs aşamasında kalması nedeniyle 3 yıl 9 ay, ayrıca konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 6 ay olmak üzere, toplam 4 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

İHSAN KARATAŞ