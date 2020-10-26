Kaderine terk edilen araçlar çevre sağlığını tehdit ediyor

Efeler ilçesi Efeler Mahallesinde bulunan boş araziye bırakılan ve hurdaya dönen araçlar görüntü kirliliği oluştururken çevre sağlığını da tehdit ediyor.
Boş arazide kaderine terk edilen araçlar adeta araba mezarlığı görüntüsü oluştururken, mahalle sakinleri de bu duruma tepki gösteriyor. Hurdaya dönen ve toprakla bütünleşen araçlar görüntü kirliliği oluşturmasının yanı sıra sağlık açısından da ciddi şekilde tehdit oluşturuyor.
Boş arazide tamamen oksitlenmiş araçların içinde oyun oynayan çocukların da sağlığını tehlike altında olduğuna dikkat çeken mahalle sakinleri, kaderine terk edilen araçların kaldırılması için yetkililerden yardım bekliyor.
İHA
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