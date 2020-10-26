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Haberler Aydın Kaderine terk edilen araçlar çevre sağlığını tehdit ediyor

Kaderine terk edilen araçlar çevre sağlığını tehdit ediyor

’ın ilçesinde boş bir arsaya bırakılan ve hurdaya dönen araçlar çevre sağlığını tehdit ediyor. Boş arazide tamamen oksitlenmiş araçların içinde oyun oynayan çocuklar tehlike altında.

Kaderine terk edilen araçlar çevre sağlığını tehdit ediyor

26.10.2020, 10:48

Efeler ilçesi Efeler Mahallesinde bulunan boş araziye bırakılan ve hurdaya dönen araçlar görüntü kirliliği oluştururken çevre sağlığını da tehdit ediyor.

Boş arazide kaderine terk edilen araçlar adeta araba mezarlığı görüntüsü oluştururken, mahalle sakinleri de bu duruma tepki gösteriyor. Hurdaya dönen ve toprakla bütünleşen araçlar görüntü kirliliği oluşturmasının yanı sıra sağlık açısından da ciddi şekilde tehdit oluşturuyor.

Boş arazide tamamen oksitlenmiş araçların içinde oyun oynayan çocukların da sağlığını tehlike altında olduğuna dikkat çeken mahalle sakinleri, kaderine terk edilen araçların kaldırılması için yetkililerden yardım bekliyor.



İHA

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