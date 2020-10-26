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Haberler Aydın Yusuf ve İkranur’un ailesi yardım bekliyor

ve ’un ailesi yardım bekliyor

'da Semen ailesinin çocukları (3.5) ile (1.5), kanlı kusuyor ve tuvaletini yapıyor. İki çocuğunun hastalığına teşhis konulamayan aile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yardım istiyor.

Yusuf ve İkranur’un ailesi yardım bekliyor
Giriş Tarihi: 26.10.2020

İncirliova Gerenkova mahallesinde inşaat işçisi İbrahim ve ev hanımı Ceylan Semen çiftinin üç çocuğundan ikincisi olan Yusuf'un doğduktan 4 ay sonra vücudunda döküntüler oluştu. Ardından çocukta kanlı kusma ve kanlı tuvalet rahatsızlıkları görüldü. Yıllarca ne yapsalar iyileşmeyen Yusuf'un ardından ailenin en küçük çocukları 1.5 yaşındaki İkranur'da da aynı rahatsızlıkların baş göstermesi üzerine yardım beklediklerini belirten aile, "Çocuklarımız gözümüzün önünde eriyor. Sağlık Bakanımızın sesimizi duymasını istiyoruz" dedi.

MEHMET KAVAS

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