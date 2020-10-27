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'da feci ! Freni patlayan araç uçuruma yuvarlandı

’ın Nazilli ilçesinde freni patlayan araç 50 metrelik uçuruma yuvarlandı, kazada bir kişi hayatını kaybetti. Sürücü Aktaş'ın cansız bedenini olay yerinden çıkarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Aydın'da feci kaza! Freni patlayan araç uçuruma yuvarlandı

İHA

27.10.2020, 14:48

Kaza Bağcıllı Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bağcıllı Yeni Mahalle mevkiindeki İncir bahçesine eşi ve çocuğu ile birlikte gübre götüren Arif Aktaş (50), eşi ve çocuğunu yol kenarında indirdikten sonra 48 TK 332 plakalı aracı ile bahçesinin bulunduğu yola girmek için hareket etti. İddiaya göre Arif Aktaş yönetimindeki araç freninin patlaması sonucu 50 metre yükseklikteki uçurumdan yuvarlandı.

Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Aracın düştüğü yere ciplerle ulaşan ekipler Arif Aktaş'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aktaş'ın cansız bedenini olay yerinden çıkarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

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