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Haberler Aydın Çayra’nın emeklilik keyfi

’nın emeklilik keyfi

Çayra’nın emeklilik keyfi
Giriş Tarihi: 27.10.2020

Aydın'da uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası olan 14 yaşındaki narkotik köpeği 'Çayra' emekli olarak görevini genç köpek Tina'ya devretti. Polis ekipleriyle 12 yıldır uyuşturucu operasyonlarına katılan 'Çayra' emekli olmasının ardından, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü tarafından deniz kenarına götürüldü. Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koyda denize giren Çayra, kendisi için hazırlanan şemsiyenin altında şezlonga uzanıp güneşlendi. Renkli görüntülerin oluştuğu emeklilik kutlamasında Çayra'nın polis yeleği de masanın üzerine bırakıldı.

MEHMET KAVAS

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