İkbal’e ses olduk

Aydın Söke'de yaşayan Hikmet ve Ayşe Eksik çiftinin 4 çocuğundan biri olan 7 yaşındaki İkbal Eksik, 'mikrotia' hastası olarak dünyaya geldi. Kulakları doğuştan olmayan ve 2 yıldır işitme cihazı kullanan İkbal'in cihaz kullanmadan duyabilmesi için, ameliyat olması gerekliydi. Ameliyat masrafları için 400 bin lira istenen ailenin yardımına Yeni Asır yetişti ve İkbal'in sesini kamuoyuna duyurdu.

AMELİYAT 8 SAAT SÜRDÜ

Haberin ardından başlatılan kampanyaya çığ gibi destek yağarken, gereken para 2 günde toplandı. Geçtiğimiz hafta ameliyat masasına yatan minik İkbal'e, 8 saat süren operasyonla kendi dokusu olan göğüs kafesinden alınan kıkırdaklar yontulup gerçeğinden farksız canlı bir kulak yapıldı. Doğuştan içe kapalı olan kulak yolu açılıp yeni sol kulak İkbal'e nakledildi. İkbal'in sağ kulağı için 6 ay sonra bir ameliyat daha yapılacak.

'EN MUTLU GÜNÜM'

Ameliyat sonrası ayna yardımıyla yeni kulağını ilk kez gören İkbal, sevinçten havalara uçtu. Mutluluğu gözlerinden okunan küçük kız, "Kulaklarım hiç yoktu. Kulaksız olduğumdan okulda öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı duymakta zorlanıyordum. Artık benim de kulağım var. Hayatımın en mutlu gününü yaşadım. Bana bu duyguyu yaşatan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum. Kulaklarım için sesimi duyuran Yeni Asır'a ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kazım YÖRÜKCE