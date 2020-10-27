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Haberler Aydın İkbal’e ses olduk

İkbal’e ses olduk

’ın haberiyle ’da kulakları olmadan dünyaya gelen ’in ameliyatı için gereken 400 bin lira 2 günde topal ndı. Minik kız, göğüs kafesinden alınan kıkırdakla yapılan ameliyat sonrası yeni kulağına kavuştu. Kulağını ilk kez aynadan gören İkbal, “Artık kulağım var. Yeni Asır’a teşekkür ediyorum” dedi.

İkbal’e ses olduk
Giriş Tarihi: 27.10.2020

Aydın Söke'de yaşayan Hikmet ve Ayşe Eksik çiftinin 4 çocuğundan biri olan 7 yaşındaki İkbal Eksik, 'mikrotia' hastası olarak dünyaya geldi. Kulakları doğuştan olmayan ve 2 yıldır işitme cihazı kullanan İkbal'in cihaz kullanmadan duyabilmesi için, ameliyat olması gerekliydi. Ameliyat masrafları için 400 bin lira istenen ailenin yardımına Yeni Asır yetişti ve İkbal'in sesini kamuoyuna duyurdu.

AMELİYAT 8 SAAT SÜRDÜ
Haberin ardından başlatılan kampanyaya çığ gibi destek yağarken, gereken para 2 günde toplandı. Geçtiğimiz hafta ameliyat masasına yatan minik İkbal'e, 8 saat süren operasyonla kendi dokusu olan göğüs kafesinden alınan kıkırdaklar yontulup gerçeğinden farksız canlı bir kulak yapıldı. Doğuştan içe kapalı olan kulak yolu açılıp yeni sol kulak İkbal'e nakledildi. İkbal'in sağ kulağı için 6 ay sonra bir ameliyat daha yapılacak.

'EN MUTLU GÜNÜM'
Ameliyat sonrası ayna yardımıyla yeni kulağını ilk kez gören İkbal, sevinçten havalara uçtu. Mutluluğu gözlerinden okunan küçük kız, "Kulaklarım hiç yoktu. Kulaksız olduğumdan okulda öğretmenlerimi ve arkadaşlarımı duymakta zorlanıyordum. Artık benim de kulağım var. Hayatımın en mutlu gününü yaşadım. Bana bu duyguyu yaşatan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum. Kulaklarım için sesimi duyuran Yeni Asır'a ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kazım YÖRÜKCE

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