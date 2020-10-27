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Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu

Kırmızı ışık ihlali kazaya neden oldu
Giriş Tarihi: 27.10.2020

AYDIN'DA kırmızı ışık ihlali yapan sürücünün kullandığı otomobil, kavşakta otomobille çarpıştı, 5 kişi yaralandı. Kaza, Kuyucak ilçesi Denizli karayolu üzerinde meydana geldi. Selim Suna T. yönetimindeki otomobil, Kuyucak kavşağında kırmızı ışık ihlali yapmasının ardından Zafer I. idaresindeki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Zafer I'nın kullandığı otomobil takla atarken araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 2'si ağır olmak üzere 5 yaralı, hastaneye kaldırıldı.

ÜMİT ÖZMEN

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