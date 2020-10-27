Vicdansız adam köpeği ağaca astı

Aydın'da sahibi tarafından ayağından ağaca asılan ve acılar içerisinde inleyen köpeği polis ekipleri kurtardı. Olay, önceki gün Cumhuriyet Mahallesi 300 sokaktaki bir evin bahçesinde yaşandı. Yusuf K. bilinmeyen bir nedenle evinde beslediği köpeğini arka ayaklarından ağaca astı. Köpeğin acı içerisinde havlaması ve inlemesi üzerine çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, köpeği bağlı olduğu ağaçtan ipleri keserek kurtardı. Köpeğin sahibi hakkında polis ekipleri idari işlem başlattı.

KAZIM YÖRÜKCE