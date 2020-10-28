Olay Konak Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda medyana geldi. Apartmanın dördüncü katında bulunan balkona cam ve pvc malzeme montajı yapan Ömürcan Hiçdurmaz, profil demirleri balkona çekerken, profilin yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Ömürcan Hiçdurmaz'a ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulans ekibi tarafından yapılırken, müdahale sonrası Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayda yaralanan Ömürcan Hiçdurmaz'ın şuurunun açık ancak hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Olayda yaralanan Ömürcan Hiçdurmaz'ın şuurunun açık ancak hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Söke'de cam balkon ustası elektrik akımına kapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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