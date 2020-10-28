Haberler Aydın Söke'de cam balkon ustası elektrik akımına kapıldı

Söke'de cam balkon ustası elektrik akımına kapıldı

Aydın’ın Söke ilçesinde bir kişi cam balkon işi yaptığı binanın 4. katında elektrik akımına kapıldı. Hastaneye kaldırılan şahsın durumunun ciddi olduğu belirtildi.