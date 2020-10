Aydın’ın damak çatlatan lezzetleri

Kuru incir arası ceviz

Kurusu ayrı tazesi ayrı lezzetli olan incir Aydın'ın efsane yemişleri arasında. Şehre yolunuz düşerse bu güzel incirleri tatmanın yanı sıra dönüşte sevdiklerinize hediye olarak da götürebilirsiniz.



Kırlı kızartma

Yeşil sivri biber, patlıcan, soğan ve sarımsakla yapılan, zeytinyağı ile lezzetini tamamlayan kırlı kızartması, soğuk olarak servis ediliyor ve yoğurt ile yendiğinde daha lezzetli bir hal alıyor.

Paşa böreği

Aydın'ın en ünlü yöresel yemeklerinden olan Paşa Böreği, ana yemeklerle yarışacak nitelikte lezzetli ve zengin bir tat sunuyor. El açması yufkaların et suyuyla ısıtılmasının ardından dana kıymasıyla donatılması ve üstünün de kıyma ve yoğurtla kaplanmasıyla oldukça lezzetli bir hale geliyor.

Tahinli Pide

Aydın'a yolunuz düştüğünde Söke, Nazilli ve Yenipazar'da bulunan pidecilere uğrayarak bölgenin yöresel tatlarından olan hayatınızdaki en lezzetli pideyi yiyebilirsiniz.

Memleket sarması

Sarma denmiş olsa da, memleket sarması yemeğinin bildiğimiz sarma yemekleriyle pek alakası yok. Kuzu kolunun una bulanıp pişirildikten sonra, zeytinyağı ile köfte eklenen yemek, sıcak yemek olarak yeniyor.

Çingene Pilavı

Aydın yöresel yemekler yazımızın en ilginç yemeklerinden birisi de çingene pilavı. Adı pilav olsa da içinde aklınıza gelebilecek her şeyin bulunduğu yemek, kahvaltıdan akşam yemeğine her öğün yiyilebiliyor. İçinde; domates, biber, salatalık, çökelek, soğan, kekik ve zeytin bulunan pilavın üzerine bir de has zeytinyağı eklenince tadına doyum olmuyor.