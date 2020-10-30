Buharkent’e hizmet yağmuru başladı

Aydın'ın Buharkent ilçesinde yatırım hamlesi başlatan Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Erol, 6 projenin startını verdi. İlçeye adeta yatırım yağdırdıklarını belirten Başkan Erol, "İlçemizde aynı anda 6 projeyi başlattık. Buharkent Organize Sanayi Bölgesi'nde atık su deşarj, yağmur suyu deşarj ve içme suyu hattı ile elektrik hattına yönelik altyapı, yolların açılması ve kaplamasına yönelik üstyapı çalışmalarımız başladı. 24 derslikli Anadolu Lisesi inşaatı hızla devam ediyor. Tarımsal sulama hattına yönelik sondaj projemiz başladı. Kent Müzesi restorasyon projesi devam ediyor. Güneş Enerjisi Santralı projemizin yapımına da başlandı. Toplu Konut projemizin ihalesi gerçekleşti, katılımcılarla sözleşmeleri imzalamaya devam ediyoruz ve bu ay içinde inşaatlara da başlanacak" dedi.



JEOTERMALLE ISITILACAK

Bu projelerin yanı sıra jeotermal ısıtma ile ilgili proje çalışmalarının da başladığını dile getiren Başkan Erol, "Feslek-Gelenbe Mahallesi Semt Futbol Sahası'na yönelik imar planı çalışmamız devam ediyor. Seyir Tepesi projemiz hazırlanmış, tapu işlemleri yürütülüyor, Küçük Sanayi'nin batı kısmında yer alan yeşil alanla ilgili park projemiz bitmiş ve yakın zamanda inşaatına başlanacak. 24 derslikli Anadolu Lisesi'nin inşaatının bitiminde de Kapalı Pazaryeri Projemiz başlayacak" diyerek projelerin devamının geleceğini ifade etti.



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