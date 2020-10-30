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Haberler Aydın İncirliova Belediyesi’nde 4 personelin testi pozitif

’nde 4 personelin testi pozitif

İncirliova Belediyesi’nde 4 personelin testi pozitif
Giriş Tarihi: 30.10.2020

AYDIN'IN İncirliova ilçesinde 4 belediye personelinin Kovid-19 testi pozitif çıkarken, temaslı 8 personel de izolasyona alındı. Belediyedeki 104 personele ise tedbir amaçlı test yapıldı, belediye hizmet binası karantinaya alındı. İncirliova Belediyesi'nde muhasebe, yazı işleri ve bilgi işlem bölümlerinde çalışan 4 personelin korona virüsü testleri pozitif çıktı. 4 personel tedaviye alınırken, temaslı olduğu saptanan 8 personel de evlerinde izole edildi. Tedbir amacıyla belediye hizmet binası da karantinaya alınırken bina dezenfekte edildikten sonra yeniden hizmet vermeye başladı.

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