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Haberler Aydın Son dakika: Kuşadası'nda korkutan deprem!

Son dakika: 'nda korkutan !

Son dakika haberine göre, Ege Denizi'nde Aydın'ın ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir meydana geldi.

Son dakika: Kuşadası'nda korkutan deprem!

AA

01.11.2020, 10:21 Güncelleme Tarihi: 01.11.2020,10:37

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.05'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Kuşadası Körfezi'nin 17,62 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.

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