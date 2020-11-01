Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.05'te Kuşadası Körfezi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Kuşadası Körfezi'nin 17,62 kilometre açığındaki sarsıntının, deniz yüzeyinin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde oluştuğu belirlendi.
Son dakika: Kuşadası'nda korkutan deprem! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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