  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Aydın'da bıçakla öldürülen gencin katil zanlısı, çocukluk arkadaşı çıktı

Aydın'da bıçakla öldürülen gencin katil zanlısı, çocukluk arkadaşı çıktı

Aydın'ın Didim ilçesinde, evinin bulunduğu sokakta, sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunan 'ın (23) katil zanlısı, çocukluk arkadaşı Ahmet Ö. (22) çıktı. Jandarmadaki ifadesinde arkadaşını kendisini ittiği için öldürdüğünü itiraf eden Ahmet Ö., adliyeye sevk edildi. 2 arkadaştan geriye ise birlikte çektirdikleri fotoğraf kaldı.

Aydın'da bıçakla öldürülen gencin katil zanlısı, çocukluk arkadaşı çıktı

02.11.2020, 16:28

Akyeniköy Mahallesi'nde kurulan semt pazarına saat 04.00 sıralarında gelen pazarcılar, yolda bir kişinin hareketsiz yattığını görüp, jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen ekipler, sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü saptanan kişinin, demir doğrama atölyesinde işçi olarak çalışan Pınar Sokak'ta dedesi ve anneannesi ile birlikte yaşadığı saptanan Deniz Çınar'ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Araştırma başlatan jandarma ekipleri, Çınar'ın cansız bedeninin bulunduğu sokaktaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden olay anında sokakta olduğu belirlenen Çınar'ın çocukluk arkadaşı Ahmet Ö., gözaltına alındı. Ahmet Ö., jandarmadaki sorgusunda suçunu itiraf edip, "Olay akşamı alkolüydüm. Deniz Çınar ile tartıştık. Beni itince sırtından bıçakladım. Kendisiyle çocukluk arkadaşıyız. Evlerimiz aynı sokakta. Bıçakladıktan sonra, kan geldiğini görünce paniğe kapılıp, kaçtım. Çok pişmanım" dedi. Ahmet Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, Deniz Çınar'ın katili Ahmet Ö. ile birlikte çektirdiği fotoğraf çıktı.

Aydın'da feci son! Evinin sokağında cansız bedeni bulundu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da bıçakla öldürülen gencin katil zanlısı, çocukluk arkadaşı çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA