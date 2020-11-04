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Haberler Aydın Atatürk Devlet Hastanesi İdari Binası Kapatıldı

İdari Binası Kapatıldı

’da bulunan idari binasının kullanıma kapatıldığı açıklaması yapıldı.

Atatürk Devlet Hastanesi İdari Binası Kapatıldı

İHA

04.11.2020, 08:31

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Atatürk Devlet Hastanesi idari binasının güvenlik gerekçesiyle kapatıldığını duyurdu. Tedbir amaçlı olarak kapatıldığı açıklanan idari binanın 4 Kasım 2020 tarihinden itibaren hizmet veremeyeceği belirtildi. Hizmetlerin aksatılmayacağı ve Başhekimlik tarafından koordine edilen kısımlarda devam edileceği kamuoyuna duyuruldu.

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